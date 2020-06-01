Более 9000 случаев COVID-19 выявили у россиян за сутки

В России к 1 июня подтвердили 414 878 случаев COVID-19. За сутки в стране выявили еще 9035 зараженных коронавирусом. Инфекцию подхватили жители 84 регионов РФ. Коэффициент ее распространения достиг максимума с середины мая, пишут СМИ.

Среди тех, у кого инфекцию только обнаружили, у 40,1% пациентов не было клинических проявлений болезни.

В понедельник коэффициент распространения коронавируса в РФ снова вырос, сообщил ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных оперативного штаба. Сейчас показатель находится на отметке в 1,04. За сутки он вырос на 0,03. Значение стало максимальным с 13 мая.

В Москве новых случаев COVID-19 подтвердили больше всего — 2297. В Подмосковье их 728, в Санкт-Петербурге — 364. Нижегородская и Свердловская области снова оказались в пятерке российских регионов по выявленным коронавирусным больным.

Из больниц за последние 24 часа отпустили 3994 россиян, у которых ранее был положительный тест на COVID-19. Они полностью вылечились. Всего поправившихся теперь 175 877.

С начала эпидемии из-за коронавируса погибли 4855 человек. Новых смертей за сутки — 162.

Российские специалисты провели уже более 10,9 миллиона тестов на COVID-19. Медики наблюдают за состоянием 304 тысяч россиян, у которых подозревают коронавирус.

В Московской области на 1 июня провели 578 724 лабораторных исследований на наличие вируса. Пробы в том числе брали у людей, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.

Тесты на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Обследование можно пройти на базе частных клиник.

С 1 июня в Москве смягчили часть введенных для борьбы с COVID-19 ограничений, в том числе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Выходить на улицу в столице необходимо в маске. В транспорте, общественных местах и на работе нужно, помимо этого, носить перчатки.

Вирус находится в каплях, которые вылетают при чихании, кашле или простой беседе. Поэтому и важно носить маски. Лучше фильтруют воздух строительные респираторы, однако медицинские средства защиты тоже помогают защититься от коронавируса.