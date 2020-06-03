Эксперты рассказали, кто может лишиться работы из-за COVID-19

Каждая третья российская компания (36%) планирует до конца года сократить часть персонала, показало исследование HeadHunter. По мнению экспертов, лишиться заработка рискуют сотрудники сферы услуг и офисные работники.

Почти половина опрошенных организаций уже сократила около 20% от числа работающих. В ближайшие месяцы фирмы планируют избавиться еще от 16% сотрудников

В первую очередь сокращения могут коснуться работников розничной торговли и гостиничного бизнеса, а также тех, кто трудится в офисах, рассказала «Известиям» доцент кафедры развития человеческого капитала РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По мнению адвоката, члена генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Алима Бишенова, лучше других защищены от увольнений бюджетники — учителя, врачи, сотрудники государственных и муниципальных учреждений. А также работники предприятий, на которых не сокращаются масштабы производства.

Ранее Минтруд предложил ввести особые правила увольнений во время пандемии коронавируса.