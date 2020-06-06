Число вылечившихся от COVID-19 в Москве перевалило за 100 тысяч

По ее словам, с каждым днем в столице становится все больше тех, кто поборол инфекцию.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3073 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 100 431 человека», — сообщила вице-мэр.

Врачи напоминают, что те, у кого есть антитела к COVID-19 могут помочь больным. Для этого нужно позвонить на телефон горячей линии и записаться на сдачу плазмы крови — она успешно применяется в лечении коронавирусных пациентов.

Ранее стало известно, что в Подмосковье от инфекции избавились более 10 тысяч человек. Ежедневно в регионе выздоравливают около 500 пациентов. Московская область занимает второе место в стране не только по числу инфицированных, но и вылеченных от COVID-19.

Всего же в России уже 212 680 излечившихся.