За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции погибли еще 58 пациентов. Общее число жертв инфекции достигло 2864 человека.

Об этом сообщил столичный оперативный штаб по коронавирусу.

«В Москве скончались 58 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Днем ранее побороть вирус не смогли 57 пациентов.

В России выявлено 449 834 случая заражения коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки число новых заболевших составило 8 726 человек. Всего за период эпидемии вылечились 212 680 жителей. 5 528 — погибли, по данным стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно, что около полусотни волонтеров готовы испытать российскую вакцину от коронавируса. Отбор для проведения клинического эксперимента проводило Министерство обороны России.