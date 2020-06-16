Полное снятие ограничений россиянам пообещали только к 2021 году

Снятие всех ограничений по коронавирусной инфекции возможно в следующем году. Ориентировочно к февралю. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его мнению, к этому времени должна появиться «фармацевтически управляемая ситуация».

«Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль», — отметил он в интервью на Первом канале.

Мурашко подчеркнул, что выработка «популяционного иммунитета», гарантирует, что цепочка заражений прервется. Глава Минздрава считает, что произойдет, если будет «35-50-60%» переболевших инфекцией.

Вместе с тем, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что динамика с коронавирусом позволяет утвердить полное открытие ресторанов и кафе через неделю.

«Сейчас по тому, как мы идем, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию», — приводит ТАСС слова Собянина.

Он отметил, что открытие кафе и ресторанов — долгожданное событие в столичной жизни.

В Москве с 9 июня, отметили цифровые пропуска. Жителям разрешили отходить от дома дальше, чем на два километра, а для поездки на транспорте или машине оказались не нужны цифровые пропуска.