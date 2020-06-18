Число новых случаев COVID-19 в России второй день не превышает 8000

Почти 16 миллионов тестов на коронавирус сделали в России. За сутки подтвердили 7790 случаев COVID-19 в 83 регионах страны. У 31,5% не было клинических проявлений болезни. Всего в РФ выявили 561 091 больного.

За последние 24 часа на 9621 выросло число тех, кому удалось победить COVID-19. Выписанных из больниц за сутки больше, чем заболевших. Выздоровевших стало 313 963. Из-за инфекции умерли еще 182 россиянина. С начала эпидемии скончались 7660 пациентов.

В Москве у врачей стало на 1040 коронавирусных больных больше. В Подмосковье — на 667. В Ханты-Мансийском автономном округе, который потеснил Санкт-Петербург по выявленным случаям COVID-19 за сутки, пришло 243 положительных теста на коронавирус.

Четвертой среди регионов по выявленным случаям стоит Нижегородская область (+233), а Северная столица пятая с 231 пациентом с подтвержденным заболеванием за последние 24 часа.

На 18 июня в России, по данным Роспотребнадзора, провели свыше 15,9 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки специалисты сделали 311,9 тысячи анализов.

Врачи оставили под наблюдением 309 719 человек, у которых подозревают коронавирусную инфекцию.

В Московской области на сегодняшний день взяли 837 672 проб для тестирования на COVID-19. Исследование проводили в том числе тем, кто прибыл из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран.

Анализы на COVID-19 делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Пройти обследование при желании можно в частных лабораториях.

Наиболее частыми симптомами коронавируса у взрослых врачи называют повышенную температуру, кашель, одышку, боль в мышцах и утомляемость. У детей, по мнению китайских педиатров, признаки развития инфекции могут отличаться. У них позже возникают проблемы с легкими, но зато сразу же появляются лихорадка, рвота и диарея.