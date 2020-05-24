Почти до 2 тысяч выросло число погибших от COVID-19 москвичей

За минувшие сутки в Москве умерли еще 59 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число жертв инфекции нового типа достигло 1993 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. За сутки в столице было выявлено 3190 новых заболевших, выздоровели 3831 человек.

С начала распространения COVID-19 в России умерли около 3,5 тысяч пациентов и вылечились более 108 тысяч. Общее число заболевших превысило 336 тысяч случаев.

Почти пятая часть москвичей уже переболела COVID-19. Как сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, 15-20% жителей столицы уже сталкивалась с инфекцией.