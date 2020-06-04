Большинство ограничений в Москве снимут к 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство ограничений в Москве отменят к 1 июля. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам градоначальника, поэтапное снятие начнется с 15 июня, подробный график будет готов к понедельнику, 8 июня.

Уже известно, что больницы перейдут на работу в обычном режиме примерно через 2-3 недели — при условии, что в городе не будет резкой вспышки по случаям заболевания COVID-19.

Рестораны и туристическую отрасль нужно возвращать к жизни шаг за шагом, подчеркнул градоначальник. А вот для открытия отделений ЗАГС и торжественных церемоний при большом скоплении людей еще рановато.

Также, по словам Собянина, за четыре дня с открытия парков и скверов не было толп гуляющих.

️Несмотря на угрозу коронавируса, нужно приспосабливаться к ситуации и начинать жить нормальной полноценной жизнью, заключил мэр столицы.

Ранее стало известно, что Москва готова к первым двум этапам снятия ограничений. Об этом заявлял Роспотребнадзор.