Большинство ограничений в Москве снимут к 1 июля
По словам градоначальника, поэтапное снятие начнется с 15 июня, подробный график будет готов к понедельнику, 8 июня.
Уже известно, что больницы перейдут на работу в обычном режиме примерно через 2-3 недели — при условии, что в городе не будет резкой вспышки по случаям заболевания COVID-19.
Рестораны и туристическую отрасль нужно возвращать к жизни шаг за шагом, подчеркнул градоначальник. А вот для открытия отделений ЗАГС и торжественных церемоний при большом скоплении людей еще рановато.
Также, по словам Собянина, за четыре дня с открытия парков и скверов не было толп гуляющих.
️Несмотря на угрозу коронавируса, нужно приспосабливаться к ситуации и начинать жить нормальной полноценной жизнью, заключил мэр столицы.
Ранее стало известно, что Москва готова к первым двум этапам снятия ограничений. Об этом заявлял Роспотребнадзор.