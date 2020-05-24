    24 мая 2020, 20:29

    Молодой хирург из Подмосковья умер от коронавирусной инфекции

    Алена Макаренко

    Умер хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов. Он болел COVID-19, об этом сообщили на сайте медучреждения.

    Врач скончался в ночь на 22 мая. Ему было 33 года. У хирурга остались трое детей.

    «Алексей Мартынов навсегда останется для нас ярким примером высочайшего профессионализма. Будучи прекрасным специалистом, отзывчивым и добрым человеком, с самого начала эпидемии COVID-19 он не оставался в стороне, оказывая помощь тем, кто в ней нуждался», — сказала главврач больницы Светлана Чудакова.

    В областном Минздраве выразили искренние соболезнования его родным.

    Недавно Мартынов вступил в должность заведующего михневским отделением для пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на коронавирус. Вместе с другими медиками 17 апреля он принял первых пациентов.

    Хирург регулярно сдавал анализы на коронавирус. Почувствовав недомогание, он прошел очередное тестирование. На этот раз результат оказался положительным. Врача положили в возглавляемое им отделение, но симптомы новой инфекции усиливались. Тогда медика перевели в региональную профильную клинику и подключили к аппарату ИВЛ.