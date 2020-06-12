Россиян призвали не ослаблять защиту. Снятие ограничений не означает победу над COVID-19

Снятие ограничений вовсе не означает, что пандемия закончилась. Количество новых случаев заражения продолжают фиксировать каждый день, но уже не в таких масштабах. Это значит, что нужно соблюдать меры защиты от коронавируса

От того, как граждане будут выполнять эти требования зависит благополучие их семей и регионов, где они живут. С таким заявлением выступила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

Она пояснила, что о победе над инфекцией говорить рано. Снижение случаев новых случаев заболевания коронавирусом действительно есть, но сама пандемия еще не закончилась.

«Очень важно продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты в период снятия ограничений. Именно сейчас нас ожидает проверка на зрелость. От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, поселка и вашей семьи», — привел цитату Елены Малинниковой ТАСС.

Вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что о финале пандемии можно говорить, когда количество новых зараженных сократиться до десятков или сотен в сутки. При этом ослаблять надзор за ситуацией ни в коем случае нельзя. Эксперты сходятся в одном мнении, вторая волна будет и наступит она осенью.

Вирусолог и доктор медицинских наук Виктор Зуев считает, что новый всплеск заражений начнется в октябре, но будет уже не таким сильным, так как возбудитель потеряет возможность легко передаваться человеку.