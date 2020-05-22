Роспотребнадзор пообещал исследовать всех россиян на антитела к коронавирусу

Роспотребнадзор собирается провести общее популяционное исследование среди россиян. Проверят, есть ли у жителей антитела к коронавирусу. Но это случится как минимум через семь недель после пика заболеваемости. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

«Сегодня проведение исследования еще преждевременно. Мы начинаем это делать, уже спланировали работу по разным субъектам, определили контингент, есть понимание, как это будет происходить, и пока есть время подготовиться», — заявила РИА «Новости» Попова.

Антитела у большинства россиян можно будет увидеть нескоро, поэтому общее исследование проведут не раньше июля-августа. По словам экспертов, должно пройти не меньше семи недель после того, как Россия выйдет на плато по заболеваемости.

Ранее власти столицы заявили, что в Москве начнут выявлять антитела у всех желающих жителей мегаполиса. Программа запустится 27 мая, записаться на обследование можно онлайн.