Коронавирус в России и мире. Главное на 25 мая

Россия вышла на плато, половина регионов готова к постепенному снятию карантина. Туристам в Крыму придется заплатить за две недели в обсерваторе. The New York Times вышла с именами тысячи умерших от коронавируса.

В России

К утру 24 мая в стране зарегистрировали 344 481 случай коронавирусной инфекции (+8599 за сутки). От COVID-19 умер 3541 пациент (+153 за сутки), выздоровели 113 299 (+5363).

Лидерами по числу подтвержденных случаев остаются Москва (почти 164 тысячи), Московская область (33,5 тысячи) и Санкт-Петербург (более 13 тысяч).

Половина российских регионов — 44 из 85 — готовы перейти к первому этапу снятия ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что страна вышла на плато по числу новых заболевших COVID-19.

При этом пиковая суточная заболеваемость в России была одной из самых низких в мире. А общая смертность за первые четыре месяца 2020 года оказалась ниже, чем за январь–апрель 2019-го, когда не было коронавируса, сообщила Попова.

Те, кто приезжает в Крым и не имеет там прописки, будут оплачивать двухнедельное проживание в обсерваторе, заявили местные власти. В Севастополе проживание обойдется в 1750 рублей в день — 24,5 тысячи рублей за весь период. Регион готовится принимать туристов (не помещая их в обсерватор) с 15 июня, но нужно будет оплатить въездной тест на COVID-19.

Министерство просвещения проведет «Последний звонок — 2020» онлайн, в своей группе во «ВКонтакте». Мероприятие начнется в 10:00 мск 25 мая. В этом году школу заканчивают более 690 тысяч выпускников.

Из-за ограничений по коронавирусу в этом году главный мусульманский праздник Ураза-байрам верующие отмечают дома. Мечети закрыты для прихожан. Трансляции богослужений проходят онлайн.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус обнаружили у 5,38 миллиона человек. С начала эпидемии умерли 344 тысячи больных, выздоровели более 2,1 миллиона.

Десятка стран, лидирующих по числу подтвержденных случаев COVID-19:

1. 1 640 972 США,

2. 347 398 Бразилия,

3. 344 481 Россия,

4. 260 916 Великобритания,

5. 235 772 Испания,

6. 229 858 Италия,

7. 182 709 Франция,

8. 180 328 Германия,

9. 156 827 Турция,

10. 138 536 Индия.

Газета New York Times посвятила номер жертвам коронавируса, число которых в США приближается к 100 тысячам.

«Это не просто список имен. Это были мы», — гласит подзаголовок.

Журналисты отметили, что тысяча человек — это лишь один процент от общего числа погибших, но никто из этих людей «не был лишь цифрой в сводке».

Президент США Дональд Трамп объяснил, что принимал средство от малярии, после того как у двух сотрудников Белого дома подтвердился коронавирус. Трамп назвал лекарство эффективным от COVID-19. Ученые готовы с ним поспорить.

В Германии с 25 мая смягчат ограничения, почти во всех регионах возобновят работу рестораны. В Баварии пока откроются только летние террасы. Тем временем, во Франкфурте более ста баптистов и членов их семей заболели после посещения службы. Церковь приостановила все мероприятия.

Другие религиозные организации не стали ничего отменять.

Рестораны, кафе и бары открываются и в Греции. Также с 25 мая жителям можно ходить на яхтах и плавать в бассейнах. Авиакомпании решили увеличить число рейсов внутри страны.

В Чехии сегодня возобновляют работу гостиницы, фитнес-центры и общепит. Также там отменили требование о ношении медицинских масок на улице. В помещениях маски планируют оставить до конца июня, если не будет новых вспышек инфекции.

В Казахстане для внутренних рейсов открылись все аэропорты республики. Пассажиры продолжат носить маски, на входе у них измеряют температуру.