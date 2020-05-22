Московские компании смогут оформлять пропуска работникам на сайте мэрии

Также с сегодняшнего дня «работодатели обязаны принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах», отмечается в документе.

Для оформления пропусков работодатель должен сообщить следующие сведения: название компании, ИНН, ФИО работника, номер его паспорта, номер телефона сотрудника и по желанию e-mail, номер машины или электронной проездной карты.

При возникновении проблем, связанных с оформлением цифровых пропусков, компании «вправе воспользоваться специальными сервисами на портале i.moscow. Сейчас там указан телефон горячей линии по получению цифрового пропуска для работающего: +7 (495) 539-36-82.

С 27 мая для поездок по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска, сообщил Собянин. Жители Подмосковья и других регионов могут оформить их уже сейчас.

С 25 мая в столице начнется первый этап ослабления карантина. Заработают каршеринг и основные МФЦ.