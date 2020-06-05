Московская область пока не имеет возможности и дальше снимать ограничения по коронавирусу. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава региона рассказал об этом во время эфира на телеканале «Россия 1». Он пояснил, что принять решение о дальнейшем послаблении ограничительных мер пока не позволяет коэффициент распространения коронавируса в регионе.

У нас индекс распространения вируса то 0,89, то 0,95, то единицы коснется. Сказать, что он упал радикально, мы не можем. Мы хотели что-то еще добавить к той «дозе» послаблений, которые мы смогли сделать, но не можем Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев отметил, что из-за этого регион пока не разрешает открыться и торговым центрам. Все эксперты и главный санитарный врач Подмосковья уверены, что это — преждевременное решение. Следующий шаг можно будет делать только после того, как коэффициент распространения инфекции снизится.

С 29 мая в регионе заработали все парки. Жители могут в свободном порядке приходить туда, прогуливаться и заниматься индивидуальными видами спорта. Кроме того, по территории можно кататься на личных велосипедах, роликах, самокатах или скейтбордах. Прокат в парках пока закрыт, однако регион готовится к его возможному открытию.

В парках нельзя пользоваться и большинством объектов инфраструктуры. Лавочки обтянуты лентами, а детские и спортивные площадки закрыты для посетителей. Несмотря на это, их дезинфицируют три раза в день.

Открылись также небольшие непродовольственные магазины с отдельным входом. При этом кафе и рестораны до сих пор работают только на доставку. Однако они надеются, что смогут возобновить работу уже в этом месяце и готовятся к установке летних веранд.