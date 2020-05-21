Омские власти извинились перед женщинами, которых не пустили в роддом

Региональные власти извинились перед женщинами, которых не пускали в омский роддом № 6 из-за повышенной температуры. В областном минздраве обсудили прием пациенток с признаками простуды во время эпидемии коронавируса.

«Я приношу искренние извинения всем мамам, которым в такой волнительный и радостный момент жизни пришлось столкнуться с недопониманием», — заявила министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

Чиновница отметила при этом, что «проникновение коронавируса вряд ли обрадует тех, кто находится в стенах учреждения». Беременных с признаками простуды отправляют в роддом № 4, «но, конечно, одной повышенной температуры недостаточно (чтобы поставить диагноз — прим. ред.)», добавила она.

Ранее местная жительница София Типогарова рассказала, что ее и еще двух женщин не стали принимать в шестом роддоме из-за повышенной температуры. У одной из рожениц, прибывшей на скорой, по словам Типогаровой, к тому моменту уже отошли воды.

«Выгонять беременную, отказывать в помощи, повышать голос — это просто недопустимо», — отметила глава минздрава региона.

Типогарова сообщила в Instagram, что ей с помощью знакомой удалось родить в Омском областном перинатальном центре, где она изначально и планировала.