Челябинская область отменила карантин для москвичей

«С сегодняшнего дня гражданам, прибывшим в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин», — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Садиться на обязательный карантин в Челябинской области приезжим нужно было с 17 апреля. Его отмена связана с улучшением эпидемической ситуации в этих трех регионах. Помимо этого, за последнее время в Челябинской области не зафиксированы случаи коронавируса, которые распространились бы из-за иногородних.

По данным регионального Минздрава, в области подтверждено 3018 случаев коронавирусной инфекции, из них за последние сутки — 140. За последние 24 часа больницы покинули 65 пациентов, а общее количество выздоровевших достигло 1323 человек.

А вот тех, кто въезжает в Костромскую область, обязали показывать справки по COVID-19. С 1 июня заработают пункты въездного контроля за приезжающими из Нерехты, Волгореченска и Ярославля. Меры объясняются началом отпусков и каникул.

В то же время в Москве и области с 1 июня постепенно снимаются ограничения. В столице заработают все магазины, разрешаются небольшие прогулки — три раза в неделю, с 09:00 до 21:00.