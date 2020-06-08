COVID-19 подтвердили у 8985 россиян за сутки

В России выявили 8985 новых случаев коронавируса. Больных с подтвержденным COVID-19 в стране более 475 000. За сутки россиянам сделали почти 300 тысяч тестов на SARS-CoV-2.

Теперь людей с коронавирусной инфекцией среди жителей РФ 476 658. Новые случаи зафиксированы в 83 регионах страны. Из них у 36,6% болезнь протекала без клинических симптомов.

В пятерке российских регионов по выявленным коронавирусным больным пока без изменений. На первом месте — Москва, где 2001 новый пациент с COVID-19. Московская область с 751 подтвержденным случаем инфицирования — на втором. За ней следует Санкт-Петербург, где у врачей стало больше на 326 подопечных с коронавирусом. Замыкают топ-5 Нижегородская и Свердловская области, где пришло 305 и 249 положительных тестов на инфекцию за сутки.

За последние 24 часа врачи выписали 3957 пациентов, которые полностью вылечились от COVID-19. Всего с начала эпидемии болезнь победили 230 688 человек.

Случаев со смертельным исходом за сутки стало больше на 112. Всего погибших из-за коронавируса в России 5971.

На сегодняшний день в РФ провели более 13 миллионов анализов на коронавирус. Со вчерашнего дня их сделали еще 294,4 тысячи, уточнили в Роспотербнадзоре. Медики наблюдают за состоянием 320 тысяч человек, у которых COVID-19 пока под подозрением.

К середине лета в России должно появиться лекарство от коронавирусной инфекции. В Роспатенте сейчас рассматривают более 50 заявок на препараты, которые предназначены для лечения и профилактики COVID-19.