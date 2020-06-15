Крым отменил режим самоизоляции с 15 июня. Приезжих не отправят в обсервацию

Власти Крыма смягчили ограничительные меры, которые в регионе ввели из-за пандемии коронавируса. На полуострове с 15 июня отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан РФ.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение принято из-за стабилизации ситуации с COVID-19. Его видеообращение опубликовано в Instagram.

«У нас на сегодняшний день картина стабильная. <…> Поэтому было принято решение с 15 июня пойти на значительное ослабление ограничительных мер», — уточнил Аксенов.

Глава Крыма пояснил, что это, по сути, означает открытие 95% предприятий региона. Работу возобновят заведения общепита, в том числе и в помещениях, курортные учреждения, гостиницы и здравницы даже без медицинских лицензий.

«С 15 числа мы полностью отменяем режим самоизоляции», — подчеркнул Аксенов. Приезжающим на полуостров теперь не придется проводить две недели в обсервации.

В Крыму, по последним данным, 539 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 363 заразившихся вылечились, семь человек скончались. В Севастополе выявлено 187 коронавирусных больных. С начала эпидемии выздоровели 155 человек, умерли трое.