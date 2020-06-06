    06 июня 2020, 02:42

    ФАС сообщила о снижении цен на лимоны, сахар и гречку

    Кирилл Фролов

    Цены на лимоны, сахар и гречневую крупу, взлетевшие в марте–апреле, стабилизировались, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В начале мая ведомство заподозрило картельный сговор из-за подорожания этих продуктов.
    ФАС сообщила о снижении цен на лимоны, сахар и гречку

    По данным Росстата, в марте лимоны подорожали на 7,7%, в апреле — сразу на 151,8%. К середине мая цены в торговых сетях снизились на 45%. К началу июня лимоны к крупных продовольственных сетях продаются по 90-150 рублей за килограмм, следует из официальной статистики.

    Ведомство выяснило, что резкий рост стоимости произошел из-за снижения поставок на фоне пандемии, увеличения цены поставщиком и в связи с «распространением недостоверной информации о лечебных свойствах лимона в отношении COVID-19».

    Статистики по гречке и сахару ведомство не привело, сообщив, что сейчас «цены на сахар стабилизированы». ФАС вместе с прокуратурой проверяет производителей и поставщиков этих товаров.

    Ранее ведомство заподозрило «Магнит» в картельном сговоре из-за цен на гречку.