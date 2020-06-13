В Подмосковье еще 799 человек выздоровели после коронавируса

За минувшие сутки в Московской области было установлено 725 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил областной оперативный штаб по противодействию пандемии.

Также в Подмосковье еще 779 человек выздоровели от инфекционного заболевания. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на COVID-19.

«Всего в регионе врачи вылечили от коронавируса 15 734 заболевших», — рассказали в ведомстве.

За весь период с начала пандемии в Московской области было выявлено 48 636 инфицированных, 678 пациентов скончались.

Всего в российских регионах было диагностировано 520 129 больных 2019-nCoV, от болезни погибли 6829 человек. 274 641 больных вылечились. Прирост зараженных за сутки составил 8 706 человек.