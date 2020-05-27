Беременная иностранка с коронавирусом умерла в больнице Петербурга

В ведомстве уточнили, что женщина была иностранкой. Ей было 34 года, и она находилась на поздних сроках беременности.

«И мать, и ребенок погибли», — пояснили в комитете. Смерть женщины наступила еще 21 мая. Тест на коронавирус был положительный. Кроме того, у нее была тяжелая вирусная пневмония.

Окончательные выводы о причинах смерти сделают после результатов исследования патологоанатомов.

По данным издания «Невские новости», беременных женщин с подтвержденным коронавирусом в Санкт-Петербурге принимают два медицинских учреждения. Тех, у кого заражение протекает в легкой форме, или есть только подозрение на заражение из-за ОРВИ или контакта с носителями возбудителя, отправляют в роддом №16. Беременных в тяжелом или среднетяжелом состоянии везут в Боткинскую больницу.

Ранее директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Роман Шмаков заявил, что COVID-19 у беременных женщин может негативно повлиять на течение родов или плод. Иногда случаются потери будущего ребенка или начинаются преждевременные роды. Поэтому за беременными женщинами, у которых подтверждается коронавирус, нужно наблюдать очень тщательно.