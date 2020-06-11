Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

Математические модели распространения пандемии по миру показали, что в большинстве стран эпидемия сойдет на нет уже в конце июля. Такой прогноз касается и России.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования, ссылаясь на исследование ученых из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева. Об этом сообщил ТАСС. Математическая модель российских специалистов основана на статистических данных и методах нелинейной динамики.

По мнению ученых, к концу июля в России зафиксируют около 524 тысяч инфицированных. Сейчас по официальным данным, в стране коронавирусом заразились 502 436 человек. Исследователи отметили, что из-за снятия большинства ограничений в стране могут вновь вспыхнуть короткие волны заболеваемости и количество заразившихся увеличиться.



За последние сутки в РФ выявили еще 8779 новых случаев. Из них 1436 пришлись на Москву, еще 724 — на Подмосковье. С начала эпидемии они остаются лидерами по числу заболевших. Однако за последние недели цифры стали серьезно падать.