В Москве от коронавирусной инфекции скончались 52 человека. Об этом в понедельник сообщил оперативный штаб.

Общее число жертв вируса в столице составило 3386. Днем ранее от COVID-19 погибли 53 человека.

«В Москве скончались 52 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

За последние сутки в Москве выявлено 1359 зараженных. Число выздоровевших составляет 1549 человек. Всего в России 537 210 зараженных жителей. 284 539 из них вылечились. Погибли — 7 091.

Массовые исследования жителей столицы на антитела показали, что они присутствуют почти у 20% граждан. Это значит, что эти люди перенесли инфекцию.