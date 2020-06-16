Жительницу Новосибирской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
В Новосибирской области жительницу Бердска оштрафовали на 15 тысяч рублей за «коронавирусный» фейк. Об этом сообщил «Царьград».
Женщина записала в мессенджере аудиосообщение, в котором рассказала, что первая горожанка, заразившаяся коронавирусом, нарушает карантин и посещает общественные места, в частности ходит на «маникюр-педикюр». Таким образом женщина хотела предостеречь других, испугавшись за своего ребенка. На заседании суда своей вины она не признала.