Жительницу Новосибирской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Женщина записала в мессенджере аудиосообщение, в котором рассказала, что первая горожанка, заразившаяся коронавирусом, нарушает карантин и посещает общественные места, в частности ходит на «маникюр-педикюр». Таким образом женщина хотела предостеречь других, испугавшись за своего ребенка. На заседании суда своей вины она не признала.