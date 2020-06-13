За сутки в России выявили 8,7 тысячи случаев коронавируса. Общее число перевалило за 520 тысяч

Российские медики выявили 8706 новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки. Общее количество инфицированных выросло до 520 129 человек.

Как сообщили в оперштабе, у 34,1% новых пациентов врачи не заметили никаких симптомов болезни. Сейчас вновь поступившие проходят лечение в 84 регионах страны. Самое большое число заразившихся зафиксировали в Москве — 1943 человека. За столицей идут Подмосковье — 725, Петербург — 262, Свердловская область — 245 и Воронежская область — 228.

«Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 5271 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах», — отмечается в сообщении.

За все время распространения коронавируса медики вылечили и выписали из больниц 274 641 человека. Скончались после заражения 6829 пациентов. Врачи продолжают следить за состоянием здоровья 322 498 человек.

«По состоянию на 12 июня 2020 проведено 14 574 117 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сказали в Роспотребнадзоре.

Сейчас ситуацию с COVID-19 удалось стабилизировать, поэтому многие регионы приступили к постепенной отмене ограничительных мер. Ученые продолжают работать над созданием вакцины от коронавируса. Как ранее сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, на российском рынке появится несколько препаратов, которые будут иметь свой период защиты.