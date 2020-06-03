Паломникам закон не писан. Крестный ход под Кировом состоялся вопреки ограничениям

В Сети появилась информация, что православные верующие приехали в Кировскую область и отправились на крестный ход. Это с учетом того, что в регионе из-за распространения СОVID-19 запрещены массовые мероприятия.

Традиционно крестный ход проходит с 3 по 8 июня. По данным Telegram-канала «Подъем», Вятская епархия не стала отменять мероприятие. Согласно посту, местные жители видели толпу паломников, идущих от Трифоновского монастыря до села Великорецкого. Судя по многочисленным роликам, в толпе есть люди в черных рясах и со знаменами.

Однако официальные данные от администрации правительства Кировской области и Вятской епархии, которая ежегодно организовывает крестные ходы, говорят об обратном.

Власти крестный ход отменили

В пресс-службе правительства Кировской области рассказали «360», что в регионе запрещены массовые мероприятия. В связи с этим Вятская Епархия решила отменить Великорецкий крестный ход и доставить икону Николая Чудотворца из Трифонова монастыря в село Великорецкое на автомобиле исключительно в сопровождении священнослужителей и без участия паломников.

Таким образом, подготовка в пешему ходу не проводилась, митрополит Вятский и Слободской Марк и губернатор Кировской области Игорь Васильев направили во все регионы письма с просьбой к верующим отказаться от традиционного шествия.

Никакой подготовки к ходу не ведется, хода как такового в области нет. Икона увезена на автомобиле в село Великорецкое. То что люди идут — это по собственной воле, игнорируя собственную безопасность и безопасность кировчан пресс-служба Кировской области

В епархии крестный ход не благословляли

На запрос «360» в пресс-службе религиозной организации Вятская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) ответили, что крестный ход в этом году не планировался.

Мы проводим торжества обретения Великорецкого образа Святителя Николая. У нас и расписание есть богослужений именно в Успенском храме Трифонова монастыря и Великорецком подворье. Богослужения будут проводиться на улице и с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Все нормы соблюдаются пресс-служба Вятской епархии

В епархии добавили, что пешего пути для паломников не предусматривали, но провезли икону на машине, чтобы жители сел смогли увидеть Великорецкий образ Святителя Николая.

«Если кто-то ушел сам, мы не можем отвечать за этого человека. Вятская Епархия не проводит крестный ход в этом году. Эти люди сами идут. Мы их просили, было видеобращение митрополита Марка, мы много раз размещали информацию, что привычный крестный ход не пройдет, будут просто торжества. Мы всем говорили, что пешего крестного хода не будет, он не благословляется. Если люди прошли, это от нас никак не зависит», — подчеркнули в епархии.

Вятское духовенство уточнило, что по решению епархии ни один местный священник не мог идти в колонне с паломниками. Если они там действительно были, значит, они не из Вятской епархии.

Руководитель Управления по работе с общественными организациями синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Димитрий Рощин рассказал, что Великорецкий крестный ход всегда проводился по инициативе самих паломников, епархия и РПЦ в организации шествия никак не участвовали. Духовенство крестный ход никогда не согласовывало.

Это народное стихийное движение, и люди которые туда приезжают, приезжают из года в год. Эта инициатива всегда личная, епархия сделала все возможное, чтобы этого не допустить. Была договоренность с местными властями, чтобы в этом году не проводить это мероприятие так масштабно. Тут церковь контролировать это не может Димитрий Рощин протоиерей

Протоиерей подчеркнул, что в организации Великорецкого крестного хода не участвовал ни один приход епархии. Напротив, местные священники призывали не приезжать в этом году. Церковь все, что могла, сделала. Но люди не остановились.

Пусть духовно обогащаются. Риск — один на миллион

Член Общественной палаты Кировской области Элунур Гусейнов в беседе с «360» высказал мнение, что ничего плохого в крестном ходе, даже на фоне COVID-19, нет. Все приезжие паломники обращаются в региональный Минздрав, их там «жестко» проверяют. Дистанция также соблюдается.

Есть ближайшие регионы, там вообще пандемия почти не развивалась, но, тем не менее, проверяют всех подряд. Это традиционное духовное возрождение. Если даже заболевший человек идет в крестный ход, он там выздоравливает, есть такая легенда. Я бы вообще ничего не запрещал, пусть люди духовно обогащаются Элунур Гусейнов член Общественной палаты Кировской области

Его позицию разделяет доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров. Он заявил «360», что в Кировской области эпидемической опасности нет, критические уровни не преодолены.

«В прошлом году отменяли [крестный ход]? Нет. Эпидемия тогда была? Была. Делают как в прошлом году. Такая была сезонная вспышка острых респираторных заболеваний — врачи бегали, люди умирали», — отметил Гундаров. По его мнению, риск заболеть во время крестного хода — один на миллион.