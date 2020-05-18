Прирост больных COVID-19 впервые за 14 дней составил менее 9000 в России

За прошедшие сутки в России выявили 8926 новых случаев коронавирусной инфекции. Теперь больных c подтвержденным COVID-19 в стране 290 678.

Положительным тест на коронавирус оказался у жителей 81 российского региона. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Впервые за 14 дней суточный прирост заболевших оказался меньше девяти тысяч человек.

За последние 24 часа полностью поправились 2836 человек, выздоровевших уже 70 209. С начала эпидемии из-за COVID-19 скончались 2722 пациентов (+91 за сутки).

В Москве новых случаев коронавирусной инфекции выявили больше всего — 3238. На втором месте Подмосковье, где СОVID-19 подтвердили у 921 пациента. В Санкт-Петербурге таких 425.

В России провели уже более 7,1 миллиона тестов на коронавирус, уточнили в Роспотребнадзоре. Только за сутки медики сделали около 230 тысяч анализов. Под наблюдением специалистов из-за подозрения на COVID-19 остаются 264 тысячи человек.

В Московской области на 18 мая провели 353 481 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагополучных по ситуации с COVID-19 стран.

Тесты на коронавирусную инфекцию проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые люди могут пройти обследование в частных лабораториях.

Американские ученые выяснили, что одним из симптомов коронавирусной инфекции может быть инсульт. Риск его развития есть у молодых пациентов. Медики связывают такое проявление COVID-19 с повышением свертываемости крови, в результате чего в организме образуются тромбы.

Ношение защитных масок снижает риск заражения коронавирусом. Этот факт доказали во время эксперимента на хомяках. У многих пациентов c COVID-19 нет никаких признаков инфекции, поэтому особенно важно пользоваться масками.