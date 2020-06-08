Как Москва будет выходить из режима самоизоляции. Инфографика

Москва переходит к следующему этапу снятия ограничений, которые власти столицы ввели на фоне пандемии коронавируса. С 9 июня в городе отменяется режим самоизоляции. Подробнее о том, как в столице будут снимать ограничения, — в материале «360».

«Уже с завтрашнего дня — 9 июня 2020 года — отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Теперь жители города, а также люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, смогут выходить на улицу и посещать общественные места без каких-либо ограничений. Кроме того, власти столицы сделали график снятия остальных ограничений.

С 9 июня

Начиная с 9 июня в Москве не только отменяется режим самоизоляции, но и возобновляется бесплатный проезд для льготников. Кроме того, снова заработают:

— парикмахерские и салоны красоты, фотоателье, ветклиники, агентства по трудоустройству и подбору персонала;

— ветеринарные клиники, городские кладбища, научные и общественные организации;

— киностудии, видеостудии и студии звукозаписи;

— театры, концертные организации и цирки смогут проводить репетиции, но без зрителей;

— каршеринг сможет работать без ограничений.

Источник фото: www.sobyanin.ru

С 16 июня

Уже через неделю, с 16 июня, в Москве отменят еще несколько ограничительных мер. Послабления будут касаться:

— стоматологий. Клиники заработают в полном объеме;

— библиотек, риелторских контор, служб проката, рекламных, консалтинговых и других агентств;

— музеев, выставок и зоопарков. Посещение будет доступно по электронным билетам;

— спортивных мероприятий. При этом трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%.

«Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю — стационарные заведения общепита», — отметил Собянин.

С 23 июня

Третий этап снятия ограничений наступит в Москве 23 июня. Начиная с этой даты будет можно:

— ходить в фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы;

— кататься на речных трамвайчиках по Москве-реке;

— обращаться в учреждения социальной защиты населения;

— находиться на детских площадках, отдыхать на лавочках и заниматься на уличных тренажерах.

«Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. <…> Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно», — сказано в сообщении.

Мэр города подчеркнул, что вероятность подхватить коронавирус все еще остается. Все жители должны помнить о правилах безопасности, а предприятиям необходимо строго выполнять требования санитарных служб.

«Берегите себя и своих близких, друзья! Борьба еще не закончена. Тем не менее хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни», — заключил Собянин.

Ранее Общественная палата Москвы объявила, что с 9 июня в столице отменяется режим самоизоляции, а также спецпропуска. Перед этим горожанам разрешили заниматься спортом на свежем воздухе и гулять в парках и скверах, установив для этого определенный график. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. В магазинах и транспорте нужно находиться в перчатках.

В Минюсте признали законными меры, которые были введены регионами в связи с распространением коронавируса. Их назвали обоснованными и соразмерными угрозе.