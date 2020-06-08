    08 июня 2020, 14:30

    Как Москва будет выходить из режима самоизоляции. Инфографика

    Александра Ломейко, Дарья Бунякова

    Москва переходит к следующему этапу снятия ограничений, которые власти столицы ввели на фоне пандемии коронавируса. С 9 июня в городе отменяется режим самоизоляции. Подробнее о том, как в столице будут снимать ограничения, — в материале «360».
    Как Москва будет выходить из режима самоизоляции. Инфографика

    «Уже с завтрашнего дня — 9 июня 2020 года — отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

    Теперь жители города, а также люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, смогут выходить на улицу и посещать общественные места без каких-либо ограничений. Кроме того, власти столицы сделали график снятия остальных ограничений.

    С 9 июня

    Начиная с 9 июня в Москве не только отменяется режим самоизоляции, но и возобновляется бесплатный проезд для льготников. Кроме того, снова заработают:

    — парикмахерские и салоны красоты, фотоателье, ветклиники, агентства по трудоустройству и подбору персонала;

    — ветеринарные клиники, городские кладбища, научные и общественные организации;

    — киностудии, видеостудии и студии звукозаписи;

    — театры, концертные организации и цирки смогут проводить репетиции, но без зрителей;

    — каршеринг сможет работать без ограничений.

    Как Москва будет выходить из режима самоизоляции. Инфографика | Изображение 1
    Источник фото: www.sobyanin.ru

    С 16 июня

    Уже через неделю, с 16 июня, в Москве отменят еще несколько ограничительных мер. Послабления будут касаться:

    — стоматологий. Клиники заработают в полном объеме;

    — библиотек, риелторских контор, служб проката, рекламных, консалтинговых и других агентств;

    — музеев, выставок и зоопарков. Посещение будет доступно по электронным билетам;

    — спортивных мероприятий. При этом трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%.

    «Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю — стационарные заведения общепита», — отметил Собянин.

    Как Москва будет выходить из режима самоизоляции. Инфографика | Изображение 2

    С 23 июня

    Третий этап снятия ограничений наступит в Москве 23 июня. Начиная с этой даты будет можно:

    — ходить в фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы;

    — кататься на речных трамвайчиках по Москве-реке;

    — обращаться в учреждения социальной защиты населения;

    — находиться на детских площадках, отдыхать на лавочках и заниматься на уличных тренажерах.

    «Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. <…> Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно», — сказано в сообщении.

    Как Москва будет выходить из режима самоизоляции. Инфографика | Изображение 3

    Мэр города подчеркнул, что вероятность подхватить коронавирус все еще остается. Все жители должны помнить о правилах безопасности, а предприятиям необходимо строго выполнять требования санитарных служб.

    «Берегите себя и своих близких, друзья! Борьба еще не закончена. Тем не менее хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни», — заключил Собянин.

    Ранее Общественная палата Москвы объявила, что с 9 июня в столице отменяется режим самоизоляции, а также спецпропуска. Перед этим горожанам разрешили заниматься спортом на свежем воздухе и гулять в парках и скверах, установив для этого определенный график. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. В магазинах и транспорте нужно находиться в перчатках.

    В Минюсте признали законными меры, которые были введены регионами в связи с распространением коронавируса. Их назвали обоснованными и соразмерными угрозе.