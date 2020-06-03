Рекордное число людей вылечилось от коронавируса в Подмосковье

За последние сутки в Московской области лечение от коронавируса закончили 502 человека. Это рекорд за все время наблюдения эпидемии в регионе.

Как сообщили в Мособлштабе, всех людей выписали из больницы после того, как их тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Всего в Подмосковье выздоровели уже 9311 больных.

Тем временем в Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 385 пациентов. Общее число переболевших превысило 90 тысяч. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

По состоянию на утро 3 июня, в Москве зафиксировано более 185 тысяч случаев коронавируса. Его жертвами стали свыше 2624 человек. В Подмосковье заразились более 40 400 местных жителей, умерли 495.

Суточный прирост заболевших в Московской области не превышает тысячи человек. В связи с этим 3 июня в регионе откроют парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны. Также возобновить работу разрешили химчисткам, компаниям по ремонту компьютеров, предметов личного потребления. Верующие смогут посещать храмы РПУ, а также проходящие на улице богослужения.