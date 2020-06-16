Ограничения в Москве сохранят до середины июля

Ограничения, которые пока действуют в Москве, не собираются снимать до середины июля. Об этом сказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — отметил Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания города, его цитирует РИА «Новости».

Под запретом в Москве все еще работа театров, кинотеатров и концертных залов. Также запрещены массовые мероприятия.

С 16 июня в Москве возобновили работу стоматологии, летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, службы проката, рекламные и консалтинговые агенства, а также другие компании, которые предоставляют услуги людям и бизнесу.

Теперь в Москве могут открыться музеи, выставочные залы и зоопарки. Спортивные мероприятия тоже можно посещать, но при условии, что трибуны будут заполнены не больше чем на 10%.

С 23 июня откроют стационарные рестораны и кафе, фитнес-центры.

В Москве, по информации на 16 июня, число выявленных случаев коронавируса превысило 208 тысяч. За сутки стало известно о 1,4 тысячи новых заболевших.