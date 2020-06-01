Сезон-2020 открыт. Куда можно поехать без вреда для здоровья

С 1 июня некоторые страны открыли границы и возобновили туристические поездки. Где можно отдохнуть в коронавирусное лето, и какие правила следует соблюдать — в материале «360».

Россия

С началом июня в России ослабляют ограничения на внутренний туризм. Первыми к себе пустят отдыхающих санатории с медицинскими лицензиями. Правительство разрабатывает правила для открытия курортов, пляжей и запуска круизов.

Италия

С 1 июня власти Рима вновь открыли Колизей для посетителей и туристов. Чтобы посетить античную достопримечательность необходимо соблюдать жесткие правила. Туристы должны соблюдать социальную дистанцию и быть в масках, билет должен быть заранее забронирован, на входе сотрудники будут проверять температуру тела тепловизором.

Помимо этого самостоятельно побродить по Колизею нельзя. Каждую группу будет сопровождать экскурсовод в защитном костюме. Пускать к достопримечательностям будут ограниченное число человек — не более 14.

В Ватикане с началом лета открываются все музеи. Посещение будет осуществляться с такими же жесткими мерами: маски, дистанция, измерение температуры и предварительная запись. Помимо этого снижено количество посетителей — не более десяти человек.

Пока это доступно только жителям Италии, а с 3 июня гражданам других стран. Принимать россиян страна готова с 15 июня.

Болгария

С 1 июня свои границы открыла Болгария. Пока посетить страну могут граждане 29 государств (страны Евросоюза и шенгенской зоны, Великобритания, Северная Ирландия, Сербия и Северная Македония). Туристов не будут помещать под двухнедельных карантин. Россиянам пока эта направление недоступно. Однако власти Болгарии заявили, что список будет постепенно обновляться.

Греция

В Греции с началом лета открываются гостиницы, работающие круглогодично. С 15 июня открываются сезонные отели. Помимо этого разрешена работа летних кинотеатров, бассейнов, полей для гольфа и массажных салонов.

С 25 мая заработали рестораны, кафе, бары и другие предприятия общественного питания. Пока они могут принимать гостей только на открытый верандах, но ослабления ожидают с середины июня. С 15 июня 29 стран смогут отправить своих туристов рейсами в Афины и Салоники. России пока в этом списке нет.

Турция

Турция открывает свои границы для всех граждан. С 1 июня в стране откроются пляжи, бассейны, парки, рестораны и кафе. На пляжах необходимо будет придерживаться социальной дистанции. Семье выделяется пространство в девять квадратных метров.

Лежаки будут дезинфицироваться и проветриваться 20 минут после каждого отдыхающего. Загорать на своих полотенцах нельзя.