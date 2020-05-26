Песков поблагодарил вылечивших его от COVID-19 врачей

Медики вылечили от COVID-19 пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Тот, в свою очередь, поблагодарил врачей после выписки из больницы.

«Всем огромное спасибо за добрые слова, за пожелания скорейшего выздоровления, за внимание, которое вы проявили ко мне. Конечно, пользуясь случаем, спасибо врачам», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента добавил, что некоторые нюансы еще нужно долечить. Сейчас он находится дома и уже приступает к решению рабочих вопросов.

Супруга Пескова Татьяна Навка 25 мая сообщила о выздоровлении и выписке мужа из больницы. Сама фигуристка тоже проходила лечение после заражения коронавирусом, но ее отправили домой раньше, чем Пескова. «360» Навка тогда рассказала, что чувствует себя нормально.

О госпитализации супругов стало известно 12 мая. Песков сообщил, что врачи диагностировали у него пневмонию, из-за чего он и попал в больницу под наблюдение медиков.

Ранее от COVID-19 удалось вылечиться министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву. Домой он вернулся еще в начале мая, а 22 числа приступил к работе.