Число смертей от COVID-19 в России перевалило за 5000

С начала эпидемии в России от коронавируса умерли уже 5037 человек. За сутки в стране выявили 8863 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Больных, у которых подтвердили инфекцию, теперь больше 420 тысяч.

В РФ, по последним данным оперштаба Москвы, выявили за все время 423 741 заболевшего. Из числа новых случаев у 41,9% не было клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа выросло число тех, кто сумел побороть инфекцию: выздоровели еще 11 108 россиян. Всего удалось поправиться 186 985 больным с COVID-19.

Коронавирус за сутки унес жизни 182 пациентов. Случаев с летальным исходом теперь насчитывается 5037.

Москва лидирует по выявленным зараженным — в столице зафиксировали новых 2286 случаев COVID-19. В Подмосковье их 732, а в Санкт-Петербурге — 376. По-прежнему в первой пятерке регионов по этому показателю Нижегородская (+354) и Свердловская (+292) области.

Специалисты провели уже более 11,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Только за сутки сделали 228,5 тысячи анализов, уточнили в Роспотребнадзоре.

Врачи по всей России наблюдают за состоянием 304 657 человек, у которых COVID-19 пока не подтвержден.

Российский Минздрав уже одобрил первый в стране препарат против коронавирусной инфекции — «Авифавир». Препарат вряд ли появится в аптеках: он сильно влияет на иммунную систему, и применять его можно будет только с разрешения врача.

Военные РФ вызвались добровольцами для клинических испытаний отечественной вакцины, которая поможет бороться с COVID-19. В исследовании примут участие 50 военнослужащих, в том числе пять женщин.