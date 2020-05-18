Почти 2000 случаев СОVID-19 подтвердили у подмосковных медиков

В Московской области выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Из-за COVID-19 скончались 16 из них.

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала в интервью газете «Коммерсант», что заболели 9% медиков региона. «Это почти две тысячи человек», — уточнила она.

Сейчас в области с больными COVID-19 работают 22 500 врачей и специалистов среднего и младшего медицинского звена.

В лечебные учреждения региона по собственному желанию вышли работать около 280 студентов, которые учатся на старших курсах медицинских колледжей. Все они прошли необходимое обучение и трудятся на должности младших медработников. Приезжают помогать врачи из других субъектов РФ, медиков выделило Минобороны.

«Есть, к сожалению, погибшие. <…> У нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии», — сказала Стригункова. Эти данные основаны на правилах проверки данных.

Для медиков приняты федеральные меры поддержки, а их семьям решили перечислять страховые выплаты.

В Подмосковье, заметила министр, развернули свыше 8,5 тысячи коек с кислородом. Такая поддержка сейчас требуется двум тысячам пациентов. В больницах лечат 9,5 тысячи человек, которым подтвердили COVID-19 и диагностировали пневмонию.

Еще 18,5 тысячи заболевших проходят лечение на дому. У 36% из них есть типичные для инфекции симптомы.

Новые койки в области появляются ежедневно. Стационары достигли показателя в 50% свободных мест. В Подмосковье, как указано в нормативе Минздрава, должно быть 15 тысяч «профильных» коек. Сейчас их уже 14,4 тысячи — 94% от положенного числа.

По последним данным, в Московской области 27 369 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3088 человек, скончались 268. С 18 мая часть введенных из-за пандемии ограничений в регионе снимут.