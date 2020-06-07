    07 июня 2020, 09:58

    За сутки скончались 55 москвичей с коронавирусом

    Юлия Булыгина

    В Москве за сутки скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе.

    «В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

    Число выздоровевших за сутки выросло на 2283 пациента.

    В оперативном штабе напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ сейчас нужно оставаться дома и не заниматься самолечением. Чтобы не рисковать своим здоровьем и состоянием окружающих, лучше вызвать врача на дом.

    Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. С января вирус стал распространяться по другим странам, а 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

    В России с начала эпидемии выявили больше 458 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших — в Москве. По информации на 6 июня, там выявили больше 193 тысяч больных COVID-19. Выздоровели около 102 тысяч пациентов, погибли — 2864.