За сутки скончались 55 москвичей с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе.

«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Число выздоровевших за сутки выросло на 2283 пациента.

В оперативном штабе напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ сейчас нужно оставаться дома и не заниматься самолечением. Чтобы не рисковать своим здоровьем и состоянием окружающих, лучше вызвать врача на дом.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. С января вирус стал распространяться по другим странам, а 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

В России с начала эпидемии выявили больше 458 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших — в Москве. По информации на 6 июня, там выявили больше 193 тысяч больных COVID-19. Выздоровели около 102 тысяч пациентов, погибли — 2864.