«Мы были шокированы»: жена Погребняка рассказала, как муж заболел COVID-19

Нападающий «Урала» Павел Погребняк заболел COVID-19. Результат его теста оказался положительным. Жена футболиста Мария рассказала «360», что никаких признаков болезни у спортсмена не было.

Девушка уточнила, что коронавирусную инфекцию у супруга подтвердили накануне. Сейчас он проходит обследование.

«Никаких признаков не было абсолютно. Когда сказали, что у него положительный [тест на] COVID-19, мы были шокированы», — поделилась Мария.

Анализы взяли и у всей семьи Погребняка — жены и троих сыновей. Мария чувствует себя нормально, а вот у детей поднялась температура.

«Мы пока только сдали анализ. Ждем результат. Детишки температурят со вчерашнего дня», — рассказала многодетная мама. Причем выходила она только в аптеку, в маске и перчатках.

Жена Погребняка призналась, что все случилось «молниеносно», а сама она напугана. Павел сейчас находится с врачами «Урала». Трубку футболист не берет.

Отец Павла Погребняка отказался обсуждать размещенную о сыне информацию. «Без комментариев», — сказал он. Агент спортсмена заявил, что еще не разговаривал с Погребняком.

Ранее портал Znak.com со ссылкой на пресс-службу «Урала» сообщил, что болезнь у спортсмена протекает в легкой форме.

COVID-19 подтвердили уже у многих российских знаменитостей. Инфекцией переболели Стас Михайлов и «девушка Бонда» Ольга Куриленко, о заражении заявил писатель Борис Акунин. На карантин пришлось отправиться семье Ивана Охлобыстина — его 23-летняя дочь тоже заболела.