Более 540 доноров сдали плазму для лечения пациентов с COVID-19 в Москве

Переборовшие коронавирус люди продолжают сдавать плазму крови для лечения больных от COVID-19 в Москве. Речь идет уже о более 540 донорах.

Как напомнили в пресс-службе столичной мэрии, переливание плазмы крови COVREC (с антителами к коронавирусу нового типа) — один из методов лечения заболевания, который эксперты клинического комитета департамента здравоохранения Москвы считают наиболее перспективным.

«На данный момент 340 пациентам уже проведено переливание иммунной плазмы. В первую очередь это касается больных, находящихся в критическом состоянии», — сказано в сообщении на сайте мэра Москвы.

Переболевшие коронавирусной инфекцией могут узнать о том, как стать донором, позвонив на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-16. В кол-центре отметили, что количество желающих помочь сейчас растет. Плазму хотят сдать около 1,5 тысячи человек. Более 600 записались на эту процедуру.

Однако инфицированным помогает плазма только с высоким содержанием антител к коронавирусу. То есть человек, который хочет сдать кровь, должен сам окрепнуть после болезни. Донором может стать любой россиянин от 18 до 55 лет без хронических заболеваний. Кроме того, у него должны быть отрицательные тесты на ВИЧ, гепатиты В и С. За 600 миллилитров плазмы добровольцы получают пять тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда столичным жителям разрешат гулять и заниматься спортом.