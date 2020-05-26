    26 мая 2020, 15:38

    Шествие «Бессмертного полка» состоится в день ВМФ — 26 июля

    Андрей Иванов

    Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля, после парада ВМФ. Сейчас действуют строгие ограничения. Соблюсти социальную дистанцию во время массового мероприятия будет невозможно.
    Шествие «Бессмертного полка» состоится в день ВМФ — 26 июля

    На совещании с министром обороны Сергеем Шойгу президент России Владимир Путин также приказал начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет на Красной площади в Москве 24 июня. Именно в этот день состоялся исторический парад победителей в 1945 году.

    «Поэтому предлагаю тем не менее провести марш тоже после парада, но после другого, на месяц позже, 26 июля. А это еще один день нашей ратной славы — День Военно-морского флота», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.

    В 2020 году из-за пандемии коронавируса все торжественные мероприятия в честь Дня Победы перенесли на более поздний срок. 9 мая в Москве состоялся воздушный парад и прогремел праздничный салют. Акцию «Бессмертный полк» провели в режиме онлайн.