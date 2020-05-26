Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля, после парада ВМФ. Сейчас действуют строгие ограничения. Соблюсти социальную дистанцию во время массового мероприятия будет невозможно.

На совещании с министром обороны Сергеем Шойгу президент России Владимир Путин также приказал начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет на Красной площади в Москве 24 июня. Именно в этот день состоялся исторический парад победителей в 1945 году.

«Поэтому предлагаю тем не менее провести марш тоже после парада, но после другого, на месяц позже, 26 июля. А это еще один день нашей ратной славы — День Военно-морского флота», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса все торжественные мероприятия в честь Дня Победы перенесли на более поздний срок. 9 мая в Москве состоялся воздушный парад и прогремел праздничный салют. Акцию «Бессмертный полк» провели в режиме онлайн.