    06 июня 2020, 08:12

    Около 20% работников скорой помощи в Петербурге заразились коронавирусом

    Эля Данилюк

    Каждый пятый работник скорой помощи в Санкт-Петербурге заболел COVID-19. Об этом местному телеканалу заявила начальник отдела по оказанию амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

    Из-за нехватки специалистов другие сотрудники вынуждены работать сверхурочно — брать дополнительные смены и переносить отпуска. Скорые иногда не укладываются в график и приезжают позже заявленных 20 минут. Задержки случаются по разным причинам, в том числе из-за нехватки медработников.

    По словам Соловьевой, около 85% вызовов соответствуют таймингу.

    Ранее в городе Березовский Свердловской области скорая приехала к человеку с уже подтвержденным коронавирусом спустя 20 часов. Его нужно было срочно госпитализировать. Медики объяснили задержку нехваткой машин.

    Ранее врач назвал ключевой симптом коронавируса для вызова скорой помощи. Это одышка. А если ее нет, но температура держится на уровне 38 градусов несколько дней — тогда тоже необходимо вызывать врачей.