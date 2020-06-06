Около 20% работников скорой помощи в Петербурге заразились коронавирусом

Из-за нехватки специалистов другие сотрудники вынуждены работать сверхурочно — брать дополнительные смены и переносить отпуска. Скорые иногда не укладываются в график и приезжают позже заявленных 20 минут. Задержки случаются по разным причинам, в том числе из-за нехватки медработников.

По словам Соловьевой, около 85% вызовов соответствуют таймингу.

Ранее в городе Березовский Свердловской области скорая приехала к человеку с уже подтвержденным коронавирусом спустя 20 часов. Его нужно было срочно госпитализировать. Медики объяснили задержку нехваткой машин.

Ранее врач назвал ключевой симптом коронавируса для вызова скорой помощи. Это одышка. А если ее нет, но температура держится на уровне 38 градусов несколько дней — тогда тоже необходимо вызывать врачей.