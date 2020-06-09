Число вылечившихся от COVID-19 в России за сутки стало рекордным с начала лета

За сутки в России от коронавируса вылечились 11 709 человек. Это рекордная цифра с начала лета. Подтверждено 8595 новых случаев COVID-19 в 83 регионах.

Число коронавирусных больных в стране с начала эпидемии возросло до 485 253 человек. Многие заболевшие переносят инфекцию без каких-либо клинических симптомов. Они отсутствуют у 38,1% из тех, у кого за последние 24 часа выявили SARS-CoV-2.

В Москве случаев COVID-19 подтвердили почти на 500 меньше, чем днем ранее — 1572 против 2001 на 8 июня. В Московской области положительный тест на коронавирус оказался у 739 пациентов, в Санкт-Петербурге — у 318. В Нижегородской и Свердловской областях, которые давно находятся в первой пятерке регионов по выявленным больным с COVID-19, зафиксировали 292 и 242 случая соответственно.

Выздоровевших пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19, в РФ стало больше на 11 709. Это рекордный показатель с начала лета (11 108 человек поправились 2 июня). Всего врачи выписали уже 242 397 человек. Скончались 6142 подхвативших коронавирус (+ 171 за сутки).

В России, уточнили в Роспотребнадзоре, провели более 13,2 миллиона тестов на COVID-19. За сутки их сделали 238,6 тысячи.

Под медицинским наблюдением на 9 июня остаются 320 590 человек, у которых подозревают коронавирусную инфекцию.

Тех, у кого состояние из-за COVID-19 тяжелое, приходится подключать к ИВЛ. Перед этим пациента нередко вводят в медикаментозную кому. О том, какими последствиями чревато подобное состояние, «360» рассказывал ранее.