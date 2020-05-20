Предприниматели из Заречного похоронили свой бизнес. В буквальном смысле

Предприниматели одного из торговых центров в Свердловской области устроили настоящие похороны своего бизнеса. Прямо перед входом в здание они включили траурную музыку, а в гроб сложили листы с прощальными текстами.

Видео церемонии появилось в одном из пабликов сети «ВКонтакте».

«Заплатил налоги — умирай спокойно», «Мы своевременно платили налоги в казну, а нас кинули», «Карантины все пройдут, наши бизнесы умрут» — с такими текстами в руках и с защитными масками на лице люди провели акцию и таким образом попрощались со своим делом.

Не обошлось в этом флешмобе и без полицейских. Они побеседовали с директором ТЦ и отпустили его. Бизнесмен объяснил эту акцию актом отчаяния в условиях пандемии.

«Сейчас этим людям просто запрещают работать. В то же время все строительные магазины работают, винно-водочные работают, а нам, где покупателей и так мало, даже в хорошие времена запрещают. Понимаем, что это нарушение законодательства, но флешмоб — чтобы хоть как-то достучаться до властей», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» предприниматель.