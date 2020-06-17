7843 новых случая COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России за сутки выявили 7843 новых случая коронавируса у жителей 84 регионов. Это самый низкий показатель более чем за месяц. Больных COVID-19 в стране зафиксировали за все время 553 301.

За последние 24 часа врачи выписали 10 036 пациентов, которым удалось победить инфекцию. С начала эпидемии поправились уже 304 342 заразившихся. Из-за COVID-19 погибли 7478 инфицированных. Умерших стало больше на 194.

На 17 июня в стране провели более 15,6 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки специалисты сделали 284,6 тысячи тестов.

Медики наблюдают за состоянием 308 896 человек. У них COVID-19 пока не подтвержден.

В Роспотребнадзоре накануне рассказали, как уберечь от заражения коронавирусом самых маленьких россиян. Родителям советуют следить за тем, чтобы их дети не трогали руками лицо, не терли нос или глаза и не тянули пальцы в рот.

Среди стран мира на сегодняшний день лидером по числу выявленных случаев COVID-19 остаются Соединенные Штаты. В стране более 2,2 миллиона инфицированных. На втором месте Бразилия, где свыше 928 тысяч коронавирусных больных. Россия замыкает тройку стран по этому показателю.