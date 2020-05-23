Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах

Документ вносит поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Законом вводится понятие «дистанционное электронное голосование». Под ним подразумевается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, а, напротив, с использованием специального программного обеспечения.

Согласно закону, в единый день голосования, 13 сентября, для россиян, которые в этот день не смогут проголосовать по месту жительства, организуют голосование на цифровых избирательных участках. Чтобы присоединиться к нему, гражданин должен подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги» или МФЦ. А в случаях, установленных Центризбиркомом, эта процедура пройдет через территориальные и участковые комиссии.

Перечень цифровых участков ЦИК утвердит на основании предложений местных избиркомов.

Один из авторов поправок депутат Дмитрий Вяткин говорил, что изменения оказались необходимы из-за коронавируса. До сих пор неизвестно, сколько продлятся ограничения.

В единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, выборы депутатов региональных законодательных собраний и руководителей регионов.