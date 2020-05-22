Писатель Александр Пелевин запустил флешмоб, который может подточить бюджеты мебельной индустрии. Дело в том, что пользователи стали активно искать диваны в интернете со своим именем и переходить по рекламным ссылкам, зазря тратя бюджеты магазинов.

Люди-диваны

После публикации Пелевина, а он оказался «диваном в стиле „дорого-богато“», который раскладывается в гладильную доску, в Twitter стали появляться открытия и других пользователей.

Вот так выглядит Андрей.

Петр оказался довольно скучным и прямым.

Татьяна, как отметила тезка дивана, волнуется.

Пожалуй, самый шикарный образ у Маргариты. В отличие от Натальи.

И пока пользователи радовались своим новым alter ego, маркетологи начали ломать голову о том, куда так стремительно расходуется рекламный бюджет.

Рекламные потери

Первым тревогу забил маркетолог и SEO-специалист Евгений Костин. Он опубликовал пост в Facebook, в котором наглядно видно, что начиная с 19 мая, а именно тогда был опубликован первый диван, число кликов резко выросло.

«В статистике мы видим, на какие конкретно карточки товара люди переходят. Всплеск огромный, он кратный, в несколько сотен раз увеличился трафик именно на эти карточки», — рассказал Евгений Костин «360».

Однако радости мебельному магазину рост трафика не принесло, ведь люди только сохраняли картинки или делали скрин. А флешмоб о покупке дивана по своему имени пока не запустили.

По словам Костина, за несколько дней нецелевыми кликами у них списалось около шести тысяч рублей. Хотя сумма для бизнеса не критичная, они все равно написали обращение в «Яндекс», чтобы сервис им эти деньги вернул.

«Хотелось, чтобы „Яндекс“ нам вернул эту сумму, раз такая ситуация произошла. Мы им уже написали и получили быстрый ответ, что в ситуации будут разбираться другие специалисты. В зависимости от их решения будет какой-то вердикт, они пока не могут сказать, они еще разбираются», — объяснил Костин.

Он предположил, что по всей отрасли ущерб может считаться уже не шестью тысячами рублей, а несколькими сотнями тысяч.

Мебельный ущерб

Но если ущерб и будет, остальные игроки рынка пока тревогу не бьют. В магазине «Мегасалон» «360» сказали, что и у них растет трафик, но они думают, что это связано не с флешмобом, а с коронавирусом.

«То, что у нас трафик увеличился, это видно по тому, как быстро заканчиваются деньги», — объяснили в салоне.

Несмотря на это, в «Мегасалоне» пока не хотят никаких разбирательств.

Но то, что трафик идет не из-за коронавируса, а из-за флешмоба, подтверждают другие мебельные. Им повезло меньше, и диванов с именами на сайте нет, поэтому они вынуждены просто наблюдать.

«У нас этот флешмоб прошел вскользь. У нас диваны не подходят под целевой запрос. Все названия диванов связаны с городами. По запросам, которые выдавались, наш сайт выдавался исключительно как дополнительный», — рассказала PR-менеджер «Цвет диванов» Ксения Прохоменко.

Но, на самом деле, у флешмоба с диванами уже есть ответвления. Можно проверять не только имя, но и ник. Возможно, города на очереди.