Прокат машин показал рост в апреле, несмотря на карантин

По сравнению с апрелем прошлого года выручка от проката выросла на 26,5%. При этом почти 90% роста в этом в секторе пришлось на Москву — доходы составили 997,6 миллиона рублей, в основном за прокат автомобилей.

За Москвой по объемам выручки следует Краснодарский край — 18,3 миллиона рублей и Воронежская область — 13,2 миллиона.

Общий объем платных услуг населению упал в апреле на 37,9% в годовом выражении — до 537,2 миллиарда рублей. Если сравнивать с мартом 2020 года, падение составило 33,6%.

Доходы автомастерских в апреле сократилась вдвое — на 54,7% к апрелю 2019 года и на 53,3% к марту нынешнего.

Образовательные услуги снизились на 46,6% к апрелю 2019 года и на 47,3% — к марту 2020-го.

Выручка от транспортных услуг уменьшилась на 64,9% в годовом выражении и на 53,1% — к марту.

В Москве каршеринг возобновил работу в конце мая. Однако им воспользовалось незначительное число водителей. Причиной стали требования иметь электронный пропуск для поездок по городу и минимальный срок аренды пять дней.