Ученые выяснили, как долго пациенты с коронавирусом остаются заразными

Пациенты с новой коронавирусной инфекцией перестают быть заразными через 11 дней после появления первых симптомов. Об этом сообщили исследователи-вирусологи из Сингапура. Они посоветовали властям пересмотреть критерии выписки пациентов.

Как сообщила газета The Straits Times со ссылкой на результаты исследования, пациенты не могут быть заразными, даже если результат анализа положительный. Тест фиксирует фрагменты генома вируса, которые могут быть уже нежизнеспособными. Исследователи уточнили, «правило 11 дней» нельзя применять к людям с пониженным иммунитетом. Однако проинформировали власти о своем открытии.

Сингапурский Минздрав пообещал изучить представленные документы, и решить, можно ли включить их в план клинического ведения пациентов. Пока людей выписывают из больниц на основании результатов двух тестов.

Эксперты Роспотребнадзора заявили, что риск заражения COVID-19 на улице отсутствует. Вирус может выживать только в организме носителя, попав в окружающую среду он разрушается.