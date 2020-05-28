    28 мая 2020, 14:02

    Коронавирус выявили у четырех игроков ФК «Локомотив»

    Ольга Ситникова

    Заражение коронавирусом диагностировали четырем футболистам из столичного футбольного клуба «Локомотив». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт команды.
    Коронавирус выявили у четырех игроков ФК «Локомотив»

    Тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли полузащитники Роман Тугарев и Дмитрий Баринов, вратарь Антон Коченков и нападающий Тимур Сулейманов.

    «Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждем их в команде», — уточнили представители клуба.

    Ранее председатель совета директоров ФК «Локомотив» Анатолий Мещеряков заявил о том, что перуанский футболист и нападающий команды Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Он оказался первым инфицированным игроком в Российской Премьер-Лиге.

    Позже наличие коронавирусной инфекции в организме обнаружили у игроков московского «Спартака» и казанского «Рубина». В первой команде заразились полузащитники Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин, а во второй — нападающий Николай Поярков.

    По словам Бакаева, он чувствует себя прекрасно, а его болезнь «протекает бессимптомно».

    В настоящее время спортсмены соблюдают карантин.