Коронавирус выявили у четырех игроков ФК «Локомотив»

Тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли полузащитники Роман Тугарев и Дмитрий Баринов, вратарь Антон Коченков и нападающий Тимур Сулейманов.

«Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждем их в команде», — уточнили представители клуба.

Ранее председатель совета директоров ФК «Локомотив» Анатолий Мещеряков заявил о том, что перуанский футболист и нападающий команды Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Он оказался первым инфицированным игроком в Российской Премьер-Лиге.

Позже наличие коронавирусной инфекции в организме обнаружили у игроков московского «Спартака» и казанского «Рубина». В первой команде заразились полузащитники Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин, а во второй — нападающий Николай Поярков.

По словам Бакаева, он чувствует себя прекрасно, а его болезнь «протекает бессимптомно».

В настоящее время спортсмены соблюдают карантин.