Северодвинск закрыли на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса

Власти Архангельской области решили закрыть Северодвинск после того, как там произошла вспышка коронавируса. С полуночи 6 июня нельзя будет приехать в город или выехать из него.

«С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города», — сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области, ее цитирует ТАСС.

В пресс-службе отметили, что исключение будут делать для тех, кому нужно въезжать и выезжать для исполнения должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью, а также для специальных служб.

Крупным заводам Северодвинска рекомендовали прекратить перевозку работников, которые живут в Архангельске, Приморском районе или Новодвинске. Госслужащие из Северодвинска, работающие в других городах, будут исполнять свои обязанности удаленно.

Для контроля за исполнением этих мер на въезде и выезде из города поставят КПП с заслонами для блокировки проезда. Они будут работать круглосуточно. На дорогах, с помощью которых можно объехать КПП, будут дежурить патрули.

Всего в Архангельской области выявили 2496 случаев заражения коронавирусом, восемь пациентов скончались. Около 1,2 тысячи случаев приходится на Северодвинск.