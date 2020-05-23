    23 мая 2020, 05:02

    Приложение по контролю за карантином не будут распространять на всю страну

    Кирилл Фролов

    Приложение «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать жители Москвы, находящиеся на карантине, не будут распространять на всю Россию. Об этом «Известиям» заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
    Приложение по контролю за карантином не будут распространять на всю страну

    По словам министра, приложение — это «собственная инициатива Москвы».

    «Оно разработано и функционирует за деньги города, является приложением регионального уровня. Поэтому мы им ничего поручить не можем», — добавил Шадаев.

    Приложение «Социальный мониторинг» следит за перемещением человека и требует время от времени отправлять селфи по запросу.

    Пользователи массово жалуются на некорректные штрафы в размере четырех тысяч рублей из-за не сделанного вовремя фото или отсутствия самой программы. Так, например, оштрафовали прикованную к постели профессора РУДН Ирину Карабулатову, у которой не было смартфона.

    К 20 мая «Социальный мониторинг», по данным департамента информационных технологий Москвы, установили более 60 тысяч пользователей. Оштрафовали при этом каждого третьего, всего выписали 54 тысячи штрафов.