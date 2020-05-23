Приложение по контролю за карантином не будут распространять на всю страну

По словам министра, приложение — это «собственная инициатива Москвы».

«Оно разработано и функционирует за деньги города, является приложением регионального уровня. Поэтому мы им ничего поручить не можем», — добавил Шадаев.

Приложение «Социальный мониторинг» следит за перемещением человека и требует время от времени отправлять селфи по запросу.

Пользователи массово жалуются на некорректные штрафы в размере четырех тысяч рублей из-за не сделанного вовремя фото или отсутствия самой программы. Так, например, оштрафовали прикованную к постели профессора РУДН Ирину Карабулатову, у которой не было смартфона.

К 20 мая «Социальный мониторинг», по данным департамента информационных технологий Москвы, установили более 60 тысяч пользователей. Оштрафовали при этом каждого третьего, всего выписали 54 тысячи штрафов.