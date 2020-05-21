Москвичи смогут сдать тест на антитела по желанию с 27 мая

Жители Москвы могут по желанию сдать тест на антитела к коронавирусу. Свободно записаться на анализ будет возможно с 27 мая.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что можем начать эту программу раньше, и постараемся со следующей недели, со среды (27 мая — прим. ред.), по электронной записи приглашать москвичей на тестирование по их желанию, по их инициативе», — сказал Собянин.

Он отметил, что первые итоги сдачи анализов на антитела, начавшейся 15 мая, будут объявлены в пятницу, 22 мая.

«Завтра инфекционисты, ученые, врачи подведут итоги первого транша таких скрининговых исследований, но уже сегодня можно сказать о том, что, помимо того, что мы видим, какое количество уже переболело вирусом, часть людей выявлено больных», — сказал Собянин.

Он пояснил, что в ходе тестирования выявят москвичей, которые переболели и у них выработан иммунитет. Собянин добавил, что детей на антитела власти тестировать не планируют.

С 15 мая жителей столицы случайным образом приглашали на сдачу анализа по выявлению антител к коронавирусу. Кровь для анализов брали в 30 взрослых поликлиниках. В каждом административном округе предусмотрено в среднем по три такие поликлиники с двумя процедурными кабинетами.